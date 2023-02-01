Приведено сравнение основных боевых танков России и НАТО

В РИА Новости сравнили основные боевые танки России и НАТО

В ближайшие полтора года Украина может получить от стран НАТО около 350 танков М1А2 Abrams (США), Leopard 2 (Германия) и Challenger 2 (Великобритания), которым на поле боя предстоит противостоять российским Т-90М, Т-80БВМ и Т-72БЗ. Сравнение основных боевых танков России и НАТО приведено в инфографике, опубликованной РИА Новости.

«Страны Североатлантического альянса одобрили поставки тяжелой бронетехники Украине. В течение ближайших полутора лет Киев может получить около 350 танков», — говорится в публикации.

Отмечается, в частности, что экипаж западного танка состоит из четырех человек, тогда как российского — из трех. В отличие от вторых, первые тяжелее, однако имеют менее мощные силовые установки.

Например, немецкий Leopard 2A4 имеет массу 55,2 тонны, оснащен 120-миллиметровой пушкой Rh-120, имеет боекомплект из 42 снарядов и двигатель мощностью 1500 лошадиных сил. Машина способна развивать скорость 72 километра в час и имеет дальность хода по шоссе до 550 километров.

Для сравнения, российский Т-90М имеет массу 48 тонн, оснащен 125 миллиметровой пушкой 2А46М-5, имеет боекомплект из 40 снарядов и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Машина способна развивать скорость 65-70 километров в час и имеет дальность хода до 550 километров.

В январе глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard, которые Запад поставит Украине, уступают по характеристикам российским Т-80.