В Турции затруднились назвать причастные к антиисламским акциям страны

Чавушоглу: у Турции нет данных о причастности конкретной страны к сожжению Корана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не располагает данными о причастности конкретной страны к акциям по осквернению Корана в Европе. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter дипломата.

Чавушоглу затруднился назвать причастных, однако отметил, что целью провокаторов было воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО. «Кто бы за этим ни стоял, это провокация», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов об антиисламских акциях.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара жестко раскритиковала такие действия.

Впоследствии глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением священной книги.