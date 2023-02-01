Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 1 февраля 2023Мир

В Турции затруднились назвать причастные к антиисламским акциям страны

Чавушоглу: у Турции нет данных о причастности конкретной страны к сожжению Корана

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не располагает данными о причастности конкретной страны к акциям по осквернению Корана в Европе. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter дипломата.

Чавушоглу затруднился назвать причастных, однако отметил, что целью провокаторов было воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО. «Кто бы за этим ни стоял, это провокация», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов об антиисламских акциях.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара жестко раскритиковала такие действия.

Впоследствии глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением священной книги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники
Суд оставил в силе приговор убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину
Мужчина отбился от самого опасного медведя в мире бамбуковой палкой
Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов
В Кремле высказались о новом американском пакете помощи Киеву
Россиянам дали советы по особенностям планирования отдыха за рубежом
В Кремле заявили о круглосуточной работе инфраструктуры НАТО против России
СБУ пришла с обысками к бывшим высокопоставленным украинским военным
Российский хирург назвал признаки идеального лица по правилу золотого сечения
В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов общаться с Байденом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.