Израиль задумался об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной

Нетаньяху заявил, что Израиль изучает вопрос об иных видах помощи Киеву кроме гуманитарной

Израиль изучает вопрос об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

На соответствующий вопрос журналиста о помощи Нетаньяху ответил, что «определенно изучает это». В то же время он напомнил, что США забрали 250 тысяч боеприпасов, ранее размещенных на территории Израиля. При этом премьер подчеркнул, что это решение американской стороны, и у него нет возражений на этот счет.