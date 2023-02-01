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07:14, 1 февраля 2023Мир

Израиль задумался об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной

Нетаньяху заявил, что Израиль изучает вопрос об иных видах помощи Киеву кроме гуманитарной
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль изучает вопрос об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

На соответствующий вопрос журналиста о помощи Нетаньяху ответил, что «определенно изучает это». В то же время он напомнил, что США забрали 250 тысяч боеприпасов, ранее размещенных на территории Израиля. При этом премьер подчеркнул, что это решение американской стороны, и у него нет возражений на этот счет.

Марина Совина
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