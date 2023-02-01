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21:52, 1 февраля 2023Спорт

Клуб второй по силе португальской лиги пригласил 55-летнего японского футболиста

«Оливейренсе» из второй по силе португальской лиги пригласил 55-летнего игрока из Японии
Казу Миура

Казу Миура. Фото: Kyodo / Reuters

Японский футболист Казу Миура, права на которого принадлежат «Иокогаме», перешел в португальский клуб «Оливейренсе», представляющий вторую по силе лигу страны. Об этом сообщается на сайте команды из Японии.

Игрок присоединился к португальцам на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. «Большое спасибо за приглашение. Сделаю все возможное, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества», — заявил 55-летний Миура.

Миура начал профессиональную карьеру в 1986 году, его первым клубом был бразильский «Сантос». С 1994-го по 1995 год он выступал в Италии за «Дженоа». С 2005-го японский форвард является футболистом «Иокогамы».

В активе Миуры 55 голов в 89 матчах в составе сборной Японии. Вместе с командой в 1992 году он стал обладателем Кубка Азии.

Алексей Гусев
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