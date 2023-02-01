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19:16, 1 февраля 2023Среда обитания

Оценено влияние санкций на отделку московских квартир

«Метриум»: на фоне санкций число новых квартир с отделкой в Москве снизилось на 4,7%

Фото: Karl Solano / Unsplash

На фоне проблем с поставками западных материалов в 2022 году число квартир с отделкой в новостройках Москвы снизилось на 4,7 процента. Влияние санкций на строящееся жилье оценили аналитики компании «Метриум», пишет РБК.

По данным специалистов, сильнее всего ситуация сказалась на недвижимости элитного сегмента — число лотов с отделкой сократилось на 12,2 процента. В бизнес-классе подобных квартир стало меньше на 11,1 процента, а в премиальных новостройках — на 3,6 процента. Наименее значительно уменьшилось число объектов с отделкой в домах массового сегмента (минус 1,7 процента), так как в стандарт- и комфорт- классе западные материалы почти не используют.

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В «Метриуме» уточнили, что в 2022 году с ремонтом от застройщика (с чистовой и предчистовой отделкой) продавались 68,7 процента студий, 61,3 процента однокомнатных квартир, 55,6 процента двухкомнатных, 49,6 процента трехкомнатных и 33,1 процента квартир с четырьмя и более комнатами.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка предположила, что число квартир с отделкой в массовом сегменте в дальнейшем снижаться не будет, поскольку девелоперы справляются с импортозамещением. Однако клиенты высокобюджетного сегмента могут не согласиться на ремонт с применением материалов малоизвестных брендов. «Поэтому застройщикам придется задействовать механизмы параллельного импорта и искать те немногочисленные западные компании, которые не прекратили сотрудничество с Россией», — заявила эксперт.

Ранее россияне рассказали об источниках средств на ремонт. Так, большинство (74 процента) участников опроса сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру» рассчитывают на собственные накопления. При этом 15 процентов респондентов решили взять кредит. По семь процентов рассчитывают занять деньги у друзей или найти средства с помощью подработки.

Нина Ташевская
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