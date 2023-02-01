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10:24, 1 февраля 2023Россия

Самосвал насмерть переехал российскую лаборантку

В Кузбассе водитель самосвала не заметил под машиной лаборантку и переехал ее

Фото: Telegram-канал «Mash Siberia»

Самосвал насмерть переехал лаборантку во время работы на разрезе российской угольной компании «Кузбассразрезугля». Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

57-летняя женщина брала пробы масла из машин и вызывала водителей по списку. Один из них взял насос, провел пробу, вернулся, не нашел лаборантку и сел за руль. Машина тронулась в то время, когда женщина находилась под ней.

В январе в Красноярске автобус зажал дверьми российскую пенсионерку и переехал ее. Пожилая женщина погибла, попав под колеса автобуса.

Сам водитель транспортного средства позже объяснил, что не заметил россиянку.

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Евгения Куликова
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