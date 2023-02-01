Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:09, 1 февраля 2023Экономика

Болгария начнет поставки продуктов из российской нефти на Украину

БТА: Болгария начнет поставки продуктов из российской нефти на Украину

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Власти Болгарии с 5 февраля разрешили экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, пишет агентство БТА.

Правительство Болгарии 13 января запретило продавать нефтепродукты из российской нефти другим странам. Принятый 1 февраля законопроект сделал исключение для Украины. Власти пояснили, что поставляемые нефтепродукты предназначены только для этой страны и не будут направлены на обход запретов.

С 5 февраля вступит в силу эмбарго Евросоюза, но Болгария получила отсрочку, пока не национализирует крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Бургасе. В январе издание Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева написало, что Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом. Нефтепродукты производились на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас».

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» опровергла информацию о тайных поставках. Она собирается оспорить появившиеся в СМИ сообщения через суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.