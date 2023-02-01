БТА: Болгария начнет поставки продуктов из российской нефти на Украину

Власти Болгарии с 5 февраля разрешили экспорт на Украину нефтепродуктов, полученных из российской нефти, пишет агентство БТА.

Правительство Болгарии 13 января запретило продавать нефтепродукты из российской нефти другим странам. Принятый 1 февраля законопроект сделал исключение для Украины. Власти пояснили, что поставляемые нефтепродукты предназначены только для этой страны и не будут направлены на обход запретов.

С 5 февраля вступит в силу эмбарго Евросоюза, но Болгария получила отсрочку, пока не национализирует крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Бургасе. В январе издание Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева написало, что Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом. Нефтепродукты производились на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас».

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» опровергла информацию о тайных поставках. Она собирается оспорить появившиеся в СМИ сообщения через суд.