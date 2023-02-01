Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале его пресс-службы.

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер"», — сказано в заявлении. Также была опубликована фотография, на которой можно увидеть «единственный уцелевший дом» в селе.