Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 1 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующая информация появилась в Telegram-канале его пресс-службы.

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер"», — сказано в заявлении. Также была опубликована фотография, на которой можно увидеть «единственный уцелевший дом» в селе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.