Пригожин заявил о взятии села Сакко и Ванцетти под Артемовском

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти под Артемовском

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти под Артемовском. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин уточнил, что село было взято под контроль 1 февраля в 16:00 штурмовыми подразделениями «Вагнера». На фотографии, которую пресс-служба опубликовала вместе с постом, виден, по словам бизнесмена, единственный уцелевший дом в селе. На фоне дома сфотографировались бойцы в масках, держащие в руках оружие и гитару.

Ранее Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании. Бизнесмен опубликовал аудиозапись, на которой командир штурмового подразделения рапортует, что бойцы вышли на южные окраины села. «Благодатное под нашим контролем», — заявил боец. На фоне звучат звуки продолжающегося боя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).