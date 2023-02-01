Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:43, 1 февраля 2023Россия

Пригожин заявил о взятии села Сакко и Ванцетти под Артемовском

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти под Артемовском

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль села Сакко и Ванцетти под Артемовском. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин уточнил, что село было взято под контроль 1 февраля в 16:00 штурмовыми подразделениями «Вагнера». На фотографии, которую пресс-служба опубликовала вместе с постом, виден, по словам бизнесмена, единственный уцелевший дом в селе. На фоне дома сфотографировались бойцы в масках, держащие в руках оружие и гитару.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании. Бизнесмен опубликовал аудиозапись, на которой командир штурмового подразделения рапортует, что бойцы вышли на южные окраины села. «Благодатное под нашим контролем», — заявил боец. На фоне звучат звуки продолжающегося боя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Мошенница притворилась мужчиной и соблазнила девушку ради денег
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.