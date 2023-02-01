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13:14, 1 февраля 2023Спорт

Российских спортсменов пригласили на соревнования в Африке

В Минспорте рассказали, что российских атлетов пригласили на соревнования в Африке
Алексей Морозов

Алексей Морозов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о предложениях по участию отечественных атлетов в международных турнирах. Его слова приводит ТАСС.

«Ассоциация национальных олимпийских комитетов Азии ждет нас в марте. Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях», — поделился Морозов. Он отметил, что теперь необходимо дождаться решения от Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций, которые должны сформулировать критерии допуска российских спортсменов до турниров.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года в Китае. Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что для атлетов будет разработана специальная система квот, благодаря которой они смогут отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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