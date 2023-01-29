В Азии разработают специальную систему для отбора россиян на Олимпиаду-2024

В ОСА разработают специальную систему квот для отбора россиян на Олимпиаду-2024

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх рассказал о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит Indian Express.

Сингх заявил, что россияне смогут соревноваться в дисциплинах, где будут установлены количественные показатели. Он отметил, что при балльной системе азиатские спортсмены не потеряют места при отборе. По мнению функционера, таким образом россияне получат возможность выступить на Играх в Париже. «Спорт — для любви, дружбы и братства. Спортсмены – это одна семья», — подытожил он.

26 января ОСА пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу.

Днем ранее Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.