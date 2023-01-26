Российским спортсменам предложили принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх

В Олимпийском совете Азии (ОСА) предложили российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что на данный момент ОСА находится в режиме ожидания, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает изучать пути возвращения россиян и белорусов на турниры. При этом в МОК поддержали идею допустить сборные к соревнованиям в Азии.

Следующие Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу. В них примут участие спортсмены из 45 стран, которые будут бороться за медали в 40 видах спорта.

25 января в МОК заявили, что задумались о возвращении российских спортсменов на турниры в индивидуальном порядке. Уточнялось, что шанс выступать смогут получить только россияне и белорусы, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.