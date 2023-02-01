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12:02, 1 февраля 2023Россия

Россиянин выстрелил в лицо задевшему его локтем на улице подростку

Mash Siberia: под Кемерово прохожий выстрелил в подростка из травматического пистолета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Юрге Кемеровской области прохожий выстрелил в лицо 14-летнему подростку из травматического пистолета. Об этом сообщает Mash Siberia в Telegram.

По словам матери пострадавшего, мальчик не смог разминуться на улице со взрослым мужчиной и задел его рукой. Когда подросток обернулся, россиянин якобы выстрелил ему в лицо и сбежал.

Как выяснил канал Mash Siberia, в результате у мальчика оказалась пробита скула. По информации канала, в преступлении подозревают владельца одной из местных стоматологических клиник, который, в свою очередь, отрицает все обвинения. В настоящее время следователи ждут улучшения состояния подростка, чтобы поговорить с ним, пишут авторы поста.

В декабре 2022 года в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в толпу подростков. Как стало известно, в ходе которого один из молодых людей использовал похожий на перцовый баллончик предмет, после чего россиянин открыл огонь из пистолета.

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Константин Лысяков
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