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05:58, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

В Турции назвали одну из важных задач России на Украине

DikGazete: Россия борется с деятельностью США, представляющей угрозу для всего мира
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Россия выступает против выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всего мирового сообщества. Об этом заявил колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak).

«В ходе специальной военной операции российская сторона с помощью конкретных доказательств раскрыла наличие биологических лабораторий США на Украине», — заявил он. По словам журналиста, Россия разоблачала Америку, но не была услышана.

Раскрытие опасной деятельности США на Украине колумнист назвал одним из самых важных событий в мире. В то же время Алтыпармак отметил, что однако западные СМИ и «продолжали распространять дезинформацию, чтобы скрыть это».

Ранее в США признали факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Сообщалось, что на этих объектах велись «исследования в сфере предотвращения пандемии», однако позже деятельность в них была прекращена.

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Марина Совина
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