Турция захотела продолжить спецоперацию в Сирии и Ираке

Глава Минобороны Турции заявил о готовности Анкары продолжить спецоперацию в Сирии и Ираке

Анкара продолжит антитеррористическую трансграничную операцию на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова передает агентство Anadolu.

«Антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии», — сказал он, добавив, что борьба с терроризмом «продолжается нарастающими темпами».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Минобороны Турции, что США выступает против новой военной операции Турции в Сирии и считают ее недопустимой.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США и НАТО прекратить поддержку террористов в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать Анкаре в проведении трансграничной военной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.