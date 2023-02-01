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14:56, 1 февраля 2023Мир

Турция захотела продолжить спецоперацию в Сирии и Ираке

Глава Минобороны Турции заявил о готовности Анкары продолжить спецоперацию в Сирии и Ираке

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Анкара продолжит антитеррористическую трансграничную операцию на севере Сирии и Ирака, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова передает агентство Anadolu.

«Антитеррористические операции у границ Турции будут продолжены вплоть до ликвидации последнего боевика. Это касается как севера Ирака, так и Сирии», — сказал он, добавив, что борьба с терроризмом «продолжается нарастающими темпами».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Минобороны Турции, что США выступает против новой военной операции Турции в Сирии и считают ее недопустимой.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США и НАТО прекратить поддержку террористов в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать Анкаре в проведении трансграничной военной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

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Глеб Бажуткин
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