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12:18, 1 февраля 2023Наука и техника

В «Ростехе» указали на сложность немецких танков для Украины

«Ростех»: немецкие танки Leopard 2 сложны в обслуживании и ремонте для Украины

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Немецкие танки Leopard 2 сложны в обслуживании и ремонте для украинских военных, а соответствующее обучение потребует немало времени. На это ТАСС указали в «Ростехе».

В госкорпорации заверили, что немецкие танки не способны пережить «гаражный ремонт» и требуют «оригинального сервиса со всей свойственной этому западной культурой».

В этой связи, указали в «Ростехе», обучение обслуживанию и ремонту Leopard 2 потребует много времени.

«За исключением одного случая: если этим не займутся западные специалисты. Но это будет уже совсем другой уровень конфликта», — заявили в госкорпорации.

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Иван Потапов
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