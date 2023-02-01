В «Ростехе» указали на сложность немецких танков для Украины

«Ростех»: немецкие танки Leopard 2 сложны в обслуживании и ремонте для Украины

Немецкие танки Leopard 2 сложны в обслуживании и ремонте для украинских военных, а соответствующее обучение потребует немало времени. На это ТАСС указали в «Ростехе».

В госкорпорации заверили, что немецкие танки не способны пережить «гаражный ремонт» и требуют «оригинального сервиса со всей свойственной этому западной культурой».

В этой связи, указали в «Ростехе», обучение обслуживанию и ремонту Leopard 2 потребует много времени.

«За исключением одного случая: если этим не займутся западные специалисты. Но это будет уже совсем другой уровень конфликта», — заявили в госкорпорации.

В январе бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с «МК» заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые были обещаны Киеву западными союзниками, не являются сложными мишенями для российского оружия.