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21:31, 1 февраля 2023Мир

Власти Пакистана задержали 23 человека после взрыва в мечети

AFP: власти Пакистана после взрыва в мечети задержали 23 человека, включая полицейских

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в городе Пешавар. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

По информации агентства, среди арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном. Помимо этого, были задержаны и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее начальник полиции города Иджаз Хан сообщил Reuters, что правоохранительные органы «нашли улики, на основе которых уже произведены важные аресты».

Теракт был совершен 30 января в мечети Пешавара вблизи афганской границы. Офицер полиции города рассказал, что после взрыва обрушилась крыша мечети. Власти Пакистана насчитали 95 жертв и пообещали отомстить.

Юлия Мискевич
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