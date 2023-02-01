Власти Пакистана задержали 23 человека после взрыва в мечети

AFP: власти Пакистана после взрыва в мечети задержали 23 человека, включая полицейских

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в городе Пешавар. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

По информации агентства, среди арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном. Помимо этого, были задержаны и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее начальник полиции города Иджаз Хан сообщил Reuters, что правоохранительные органы «нашли улики, на основе которых уже произведены важные аресты».

Теракт был совершен 30 января в мечети Пешавара вблизи афганской границы. Офицер полиции города рассказал, что после взрыва обрушилась крыша мечети. Власти Пакистана насчитали 95 жертв и пообещали отомстить.

