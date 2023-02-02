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11:35, 2 февраля 2023Мир

Лавров назвал явкой с повинной слова Нуланд о взрывах на «Северных потоках»

Лавров: Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Трансляцию его интервью ведет «Россия 24».

«И это не только прямое участие США во взрывах "Северных потоков". Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила», — подчеркнул он.

Комментарий Нуланд прозвучал во время эфира для издания The Independent. «Я полагаю, вся администрация (...) вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" (...) превратился в груду металла на дне морском», — говорила дипломат. Позже Лавров назвал эти слова забавными.

Утром 27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2». Они идут по дну Балтийского моря в Германию.

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Виктория Кондратьева
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