Бузова снялась обнаженной в полотенце после массажа

Певица Ольга Бузова снялась обнаженной после массажа, прикрыв тело полотенцем

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась обнаженной во время поездки в ЮАР. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость сидит на кушетке без одежды. Она прикрыла часть тела полотенцем, а также обернула тканью влажные волосы. При этом образ звезды дополняли очки в массивной оправе, браслет-цепочка и черные шлепанцы. «Лучшие продюсеры записали меня на первый массаж в этом году», — заявила она ранее.

Кроме того, после она показала снимок, где позировала в красной пижаме, которая состояла из топа с кружевной отделкой в районе груди и коротких шортов. В качестве локации исполнительница указала отель, расположенный на территории частного заповедника Капама. «Здесь я проведу больше месяца. Подробности вам пока говорить не могу», — отметила Бузова.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.