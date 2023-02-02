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22:56, 2 февраля 2023Мир

На Западе предсказали украинским войскам отступление из Артемовска

Bloomberg: ВСУ отступят из Артемовска, а поставленное Западом оружие не даст преимуществ

Фото: Ashley Chan/ Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступят из Артемовска (украинское название — Бахмут), а поставленное Западом оружие не даст им преимуществ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из США и Европы.

По оценкам собеседников издания, украинские войска ожидают сложные недели. Несмотря на значительное количество вооружений от союзников, от боеприпасов до артиллерии, танков и средств противовоздушной обороны, их не хватит для «существенного восстановления территории, которая была до наступления Москвы».

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Агентство отмечает, что дополнительно обещанная западная техника поступит на Украину еще не скоро. По заявлению чиновников, США советуют Киеву тянуть время до прибытия танков и иного оружия.

«Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, вскоре придется вывести свои войска из восточного города Бахмут», — говорится в материале.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подполковник в отставке Андрей Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти порядка десяти километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артемовска. По его мнению, ВСУ уже не смогут осуществить организованный отход из города, все дороги находятся под огневым контролем российских сил.

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Марина Совина
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