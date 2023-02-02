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12:10, 2 февраля 2023Мир

Россия ответит на высылку российских дипломатов из Австрии

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку четырех российских дипломатов из Австрии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москва ответит на высылку четырех российских дипломатов из Австрии, которые ранее были объявлены Веной персонами non grata. Об этом сообщили представители МИД России, сообщает РИА Новости.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Представители российского ведомства должны покинуть страну не позднее 8 февраля. «Два дипломата российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечают журналисты. В том же обвиняют еще двух россиян из постпредства России при ООН.

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Виктория Кондратьева
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