Журналисту Илье Азару пригрозили уголовным делом за фейки о российской армии

Журналисту «Новой газеты» Азару может грозить уголовное дело за фейки о российской армии

Журналисту «Новой газеты» Илье Азару может грозить уголовное дело за фейки о российской армии. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, проверку в отношении Азара начали в Следственном управлении по Центральному административному округу Москвы 1 февраля. Поводом для этого стал пост журналиста в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 3 июня, посвященный 100 дням с начала спецоперации на Украине. В публикации Азар раскритиковал действия Вооруженных сил Российской Федерации.

Отмечается, что в отношении Азара могут возбудить уголовное дело по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ, так как это не первое его подобное правонарушение.

В июне 2022 года Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Поводом для возбуждения административного дела в отношении журналиста также стал его пост в соцсети Facebook.

О том, что в отношении Азара составили административный протокол, стало известно 6 мая. Сам журналист заявил, что не согласен с протоколом и намерен его обжаловать.