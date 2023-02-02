Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 2 февраля 2023Ценности

Рэпершу разозлило сравнение ее прически с лысиной Бритни Спирс

Doja Cat выразила недовольство на тему шуток о сходстве ее прически с лысиной Бритни Спирс

Фото: Matt Winkelmeyer / CELINE / Getty Images

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, отреагировала на сравнения ее прически с образом исполнительницы Бритни Спирс в период ее нестабильного психического состояния. Материал на эту тему публикует Page Six.

Бритая знаменитость обратила внимание на издевки фанатов, сравнивавших ее стрижку с лысиной Спирс, с которой она ходила в 2007 году. Известно, что через год после этого опекунство над звездой взял ее отец Джейми, который контролировал дочь на протяжении следующих 13 лет. По этой причине Doja Cat выразила свое недовольство подобными шутками от поклонников.

Материалы по теме:
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

«Меня разозлил очередной комментарий о том, что моя прическа похожа на Спирс. Ужасно смеяться над человеком, у которого были тяжелые времена! Я же сделала стрижку, потому что хотела изменений, у нас нет никакого сходства», — высказалась рэперша в одной из публикаций в социальных сетях.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»
«Искандеры» Балтфлота отработали нанесение ударов
Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет
В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина
Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО
Москвичи расхотели жить в популярном американском штате
Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине
Украина обратилась к Грузии по поводу Саакашвили
Популярный российский блогер высказался о перспективах эмиграции
В Тюмени экс-следователя осудили на девять лет за пьяное ДТП с двумя погибшими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.