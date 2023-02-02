Рэпершу разозлило сравнение ее прически с лысиной Бритни Спирс

Doja Cat выразила недовольство на тему шуток о сходстве ее прически с лысиной Бритни Спирс

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, отреагировала на сравнения ее прически с образом исполнительницы Бритни Спирс в период ее нестабильного психического состояния. Материал на эту тему публикует Page Six.

Бритая знаменитость обратила внимание на издевки фанатов, сравнивавших ее стрижку с лысиной Спирс, с которой она ходила в 2007 году. Известно, что через год после этого опекунство над звездой взял ее отец Джейми, который контролировал дочь на протяжении следующих 13 лет. По этой причине Doja Cat выразила свое недовольство подобными шутками от поклонников.

«Меня разозлил очередной комментарий о том, что моя прическа похожа на Спирс. Ужасно смеяться над человеком, у которого были тяжелые времена! Я же сделала стрижку, потому что хотела изменений, у нас нет никакого сходства», — высказалась рэперша в одной из публикаций в социальных сетях.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.