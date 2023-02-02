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08:29, 2 февраля 2023Мир

В Чехии нашли отправившего письмо с патроном супруге экс-премьера

В Чехии нашли отправившего письмо с угрозами и патроном супруге экс-премьера Бабиша
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: David W Cerny / Reuters

Правоохранительные органы Чехии нашли человека, который в разгар президентских выборов отправил письмо с угрозой убийства жене бывшего премьер-министра и экс-кандидата на пост президента республики Андрея Бабиша, передает Чешское радио.

По информации полиции, личность отправившего письмо установлена, он покончил жизнь самоубийством. Правоохранители выяснили, что в конверт на имя супруги бывшего премьера был помещен обезвреженный патрон.

Андрей Бабиш рассказал, что его супруге пришло анонимное письмо с угрозами 21 января. «В нем находился боевой патрон и анонимное письмо, полное оскорблений. Я немедленно уведомил об этом полицию, которая начала расследование», — сказал Бабиш и поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию на угрозы его семье.

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Юлия Мискевич
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