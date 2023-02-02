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12:44, 2 февраля 2023Россия

В Госдуме объяснили решение России не обращаться к ОДКБ из-за СВО

Депутат ГД Чепа: условия СВО не предусматривают обращение к ОДКБ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Россия не обращается к ОДКБ за помощью в украинском конфликте ввиду того, что это не предусмотрено действующими соглашениями: Россия не объявляла о ведении войны на территории Украины, а только о специальной военной операции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Текущие условия не предусматривают участие в украинском конфликте ОДКБ. Если бы была война — другое дело, но у нас специальная военная операция, поэтому обращение к ОДКБ в данном случае не соответствует действующим соглашениям», — сказал Чепа.

Политик выразил уверенность, что собственных сил России хватит для выполнения поставленных задач, но обратил внимание на то, что страна хочет избежать больших жертв в конфликте.

«Если мы будем включать собственные силы в необходимом объеме, все задачи будут решены. Но, естественно, мы понимаем, что полный разгром ВСУ повлечет за собой большие жертвы, чего нам не хотелось бы ни для одной из сторон. Кроме того, все большее вовлечение в конфликт сил НАТО может привести к неконтролируемым последствиям, что вообще недопустимо», — подчеркнул депутат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась и не планирует обращаться к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в проведении специальной военной операции на Украине.

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Наталия Белова
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