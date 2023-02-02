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07:00, 2 февраля 2023Среда обитания

Знаменитый телеведущий решил избавиться от дома в США

Телеведущий Джеймс Корден выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 22 миллиона долларов

Фото: Momodu Mansaray / Getty Images

Знаменитый комик и телеведущий Джеймс Корден решил избавиться от дома в США и выставил объект на продажу за десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Dirt.

Дом находится в Лос-Анджелесе в районе Брентвуд. Корден решил его продать в октябре 2022 года, однако объект официально вышел на рынок недавно. Актер попросил за него 22 миллиона долларов. Корден владел домом с 2017 года, когда заплатил за него 10 миллионов долларов.

Жилье возвели в конце 1990-х годов. В доме есть семь спален, восемь ванных комнат, гостиная с камином, просторная кухня, столовая и домашний кинотеатр. На участке оборудован гараж на три машины, баскетбольная площадка, бассейн, зона отдыха и игровая зона для детей.

Ранее от своего дома в Лос-Анджелесе избавилась звезда фильма «Спасатели Малибу» Александра Даддарио. Она продала его за 7,7 миллиона долларов. Даддарио приобрела жилье летом 2021 года за 8,1 миллиона долларов у создателя сериала «Бесстыжие» Джона Уэллса.

Нина Ташевская
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