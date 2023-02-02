Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:31, 2 февраля 2023Наука и техника

Изучена связь между приемом снотворных и развитием деменции

Journal of Alzheimer's Disease: прием снотворных на 79 процентов увеличил риск деменции

Фото: Shutterstock

Команда ученых из Калифорнийского университета изучила связь между приемом снотворных препаратов и риском развития деменции в будущем. Результаты работы описаны в Journal of Alzheimer's Disease.

В процессе исследования были изучены данные около трех тысяч пожилых людей без нейродегенеративных заболеваний, которые жили вне домов престарелых. Средний возраст участников составил 74 года. За время наблюдений у 20 процентов развилась деменция.

У испытуемых европеоидной расы, которые «часто» или «почти всегда» принимали снотворные препараты, вероятность развития деменции была на 79 процентов выше по сравнению с теми, кто «никогда» или «редко» их употреблял. Среди чернокожих участников, чье потребление снотворных средств было заметно ниже по сравнению с первой группой, у увлекающихся снотворными добровольцев риск появления слабоумия был такой же, как у тех, кто воздерживался или редко принимал лекарства.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Кроме того, выяснилось, что белокожие люди почти в два раза чаще принимали бензодиазепины и в десять раз чаще антидепрессант тразодон. Авторы предполагают, что различия в результатах могут быть связаны с социально-экономическим статусом.

В будущих исследованиях планируются узнать когнитивные риски или преимущества снотворных лекарств, а также роль расовой принадлежности в подобных эффектах. Тем не менее исследователи советуют задуматься над частым употреблением снотворных и при возможности использовать другие варианты, например когнитивно-поведенческую терапию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
В России предложили упростить трудоустройство мигрантов
Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.