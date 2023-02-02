Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении

Диетолог Павличенко назвала рыбу с овощами идеальным блюдом даже для позднего ужина

Кусок запеченной рыбы или птицы с овощами является идеальным блюдом даже для позднего ужина. Об этом сообщила диетолог Светлана Павличенко в беседе с изданием «Газета.ру».

Врач развеяла популярный у россиян миф о том, что ужин при похудении обязательно должен быть легким и проходить задолго до отхода ко сну. Она призвала ужинать в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться перед сном, но и не чувствовать тяжесть в желудке. По ее мнению, лучше нормально поесть, а от снеков перекусов вроде соленых чипсов стоит отказаться из-за их калорийности и низкой питательной ценности.

Идеальный ужин — куриная грудка или кусок рыбы с овощным гарниром. Два-три раза в неделю попробуйте полностью отказаться от животного белка, заменив его растительным, например, бобами или фасолью Светлана Павличенко диетолог, кардиолог

Павличенко напомнила: самочувствие в течение дня зависит от того, что человек ел накануне. Например, утренние отеки появляются из-за избытка соли в рационе. Для предотвращения отечности диетолог призвала отказаться от солений и острых мясных продуктов.

«Способствует отекам и непереносимость молочного сахара — лактозы. Если же стакан молока на ночь вошел в привычку, которая помогает уснуть, его можно заменить на безлактозное молоко, а также на миндальное, рисовое или соевое растительное молоко», — добавила Павличенко.

Ранее Светлана Павличенко назвала полезную альтернативу сливочному маслу. Она порекомендовала включить в рацион маргарин без холестерина.