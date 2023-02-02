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04:45, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли цели Вашингтона в конфликте на Украине

Обозреватель Дор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине ради своей выгоды

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США спровоцировали конфликт на Украине ради своей экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию. Цели Вашингтона раскрыл американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона. Запись эфира опубликована на YouTube.

«Все это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся», — заявил Дор, пояснив, что в Вашингтоне боятся российских природных ресурсов и рабочей силы и их объединения с немецкими технологиями и капиталом.

По мнению Дора, именно американская администрация стоит за взрывами на «Северных потоках», а страной управляет не президент Джо Байден, а военная машина. «Это все из-за гегемонии, империализма и экономики», — добавил обозреватель.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» свидетельствует о причастности администрации президента США Джо Байдена к произошедшему.

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Марина Совина
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