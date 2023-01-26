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21:38, 26 января 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о последствиях для Вашингтона и Киева попытки захватить Крым

Ведущий Fox News Карлсон: попытка США и Украины захватить Крым приведет к ядерной войне
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал о последствиях для Вашингтона и Киева попытки захватить Крым. Его комментарий опубликован на YouTube-канале вещателя.

«Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? За него кто-то голосовал? Это же чистое безумие», — заявил Карлсон.

По словам телеведущего, США наняли для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств в мире, в котором несколько высокопоставленных чиновников, в том числе замглавы Минобороны и заместитель генпрокурора, подали в отставку, потому что были «слишком коррумпированы» даже для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Такер Карлсон заявил, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении республики. Ведущий также уличил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не хочет подталкивать Киев к мирному соглашению.

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Марина Совина
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