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10:50, 2 февраля 2023Россия

Власти назвали число пропавших без вести после пожара в Севастополе

Власти Севастополя заявили о восьми пропавших без вести рабочих после пожара в бытовках

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Восемь рабочих, которые находились в строительном модуле в Севастополе во время начала пожара, не выходят на связь. О пропавших без вести рассказал заместитель губернатора региона Александр Кулагин, видеозапись его речи опубликована в официальном Telegram-канале правительства Севастополя.

«Есть информация о восьми людях, которые не выходят на связь. Пока по количеству погибших точной информации нет. Два человека поступили в городскую больницами с ожогами второй степени — средней тяжести», — сказал Кулагин.

По его словам, среди пропавших без вести рабочих нет жителей Севастополя.

Пожар в Севастополе произошел рано утром в четверг, 2 февраля. В строительных модулях, которые загорелись, находились рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о семи погибших, при этом Mash и «Известия» утверждают, что жертв пожара восемь. Причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за неисправности проводки в бытовках.

На кадрах с места ЧП видно, как пожарные тушат огонь в темное время суток — он распространился на большой площади, видны большие языки пламени.

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Анастасия Шейкина
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