На Украине оценили дефицит в энергосистеме республики

В «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме Украины фиксируется снижение дефицита

В энергосистеме Украины фиксируется снижение дефицита. С такой оценкой выступили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там заявили, что по сравнению с началом недели потребление электроэнергии в стране уменьшилось, что в свою очередь повлияло на снижение дефицита в энергосистеме, который тем не менее остается существенным. «Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80 процентов от потребности потребителей», — оценили в компании.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что в украинских регионах был снижен объем произведенной электроэнергии из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций. По этой причине до всех областных энергокомпаний были доведены «несколько уменьшенные лимиты потребления».