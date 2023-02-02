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13:39, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине оценили дефицит в энергосистеме республики

В «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме Украины фиксируется снижение дефицита

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В энергосистеме Украины фиксируется снижение дефицита. С такой оценкой выступили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там заявили, что по сравнению с началом недели потребление электроэнергии в стране уменьшилось, что в свою очередь повлияло на снижение дефицита в энергосистеме, который тем не менее остается существенным. «Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80 процентов от потребности потребителей», — оценили в компании.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что в украинских регионах был снижен объем произведенной электроэнергии из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций. По этой причине до всех областных энергокомпаний были доведены «несколько уменьшенные лимиты потребления».

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Алевтина Запольская
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