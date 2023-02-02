Европарламент призвал ввести эмбарго на импорт урана и алмазов из России

Европарламент призвал ввести санкции против крупных компаний РФ и запретить импорт урана

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям Евросоюза (ЕС) как можно быстрее принять десятый пакет санкций против России. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте законодательного органа ЕС.

В частности, в резолюции содержится призыв к немедленному и полному эмбарго на импорт урана, алмазов и любого ископаемого топлива из России, а также к отказу от будущего использования газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Также парламент призывает все заинтересованные стороны активнее предлагать жесткие санкции в отношении новых секторов российской экономики и физических лиц. Депутаты считают, что необходимо ввести ограничения против тех крупных компаний из РФ, которые еще работают на европейском рынке, в частности против «Лукойла».

За принятие документа проголосовали 489 депутатов, 36 выступили против и еще 49 воздержались. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению для институтов ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести десятый пакет санкций против России в феврале. В него могут включить ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом в декабре 2022 года источники в Брюсселе говорили, что ЕС исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и приближается к пределу экономического давления.