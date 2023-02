Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения

Фитнес-тренер Юнг: для быстрого похудения нужно упражняться не менее 300 минут в неделю

Чтобы ускорить замедлившийся процесс похудения, нужно иногда делать углеводные перекусы, считает фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг. Он назвал три простых способа быстрее сбросить вес, если он перестал уходить, в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Юнг порекомендовал увеличить количество тренировок. Он сослался на исследование, согласно которому, для успешного похудения нужно упражняться не менее 300 минут в неделю, при этом чередуя кардио- и силовые упражнения. Помимо этого, фитнес-тренер предложил увеличить нетренировочную активность за счет более частых прогулок с собакой, интенсивной уборки дома и использования лестницы вместо лифта.

«Отслеживайте, сколько вы съедаете за день и в течение недели каждый день сокращайте это количество на 250 килокалорий. В конце недели оцените, была ли эта стратегия эффективной, и начал ли вес снова уходить», — посоветовал Юнг.

Если метод с сокращением калорий не даст результатов, тренер предлагает сделать перерыв и полакомиться блюдом с высоким содержанием углеводов. «Помните: нельзя постоянно урезать калории неделю за неделей! Необходимо делать перерыв каждые несколько недель, чтобы поддерживать высокий метаболизм и нормальный гормональный фон», — дал напутствие Юнг.

Ранее Энтони Дж. Юнг вместе с диетологом Майком Болом назвали способы избавиться от пухлых щек. В первую очередь они посоветовали употреблять меньше соли.