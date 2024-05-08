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15:52, 8 мая 2024Экономика

Стало известно о подготовке Евросоюзом новой меры против России

Минфин Финляндии: ЕС готовит повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Евросоюза (ЕС) готовят повышение таможенных пошлин на зерно, масличные культуры и продукцию из них, которые поставляются с территории России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов (Минфина) Финляндии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о повышении тарифов на импорт вышеуказанных товарных категорий. В правительстве Финляндии поддержали эту меру. «Правительство считает это предложение приемлемым», — говорится в заявлении.

В Минфине добавили, что в настоящее время импортеры либо не платят никаких пошлин за ввоз этих видов продукции на территорию стран ЕС, либо данные пошлины являются низкими. На этом фоне в ведомстве заявили о необходимости ужесточить требования к провозу этих товаров в Европу.

Во второй половине марта РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщало, что утверждение повышения пошлин на российское и белорусское зерно не займет много времени у европейских властей. Это объясняется тем, что данная мера не нуждается в единогласном одобрении и утверждении Европарламентом.

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      Анатолий Акулов
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