Диетологи назвали способы избавиться от пухлых щек

Диетолог Майк Бол предложил употреблять меньше соли, чтобы избавиться от пухлых щек

Чтобы уменьшить объем лица, необходимо сократить потребление натрия, считает диетолог Майк Бол. Он и фитнес-тренер Энтони Юнг назвали несколько простых способов избавиться от пухлых щек в материале для Eat This, Not That!

По словам Бола, в большинстве случаев невозможно похудеть локально, поскольку вес уходит равномерно по всему телу. Однако есть люди, у которых жировые отложения локализуются на определенных участках, в частности, в области лица. Чтобы получить более четкий контур лица, диетолог рекомендует соблюдать простые правила.

Во-первых, Бол предложил употреблять меньше соли. Это связано с тем, что в ней содержится натрий, который удерживает воду.

Специалист также советует обратить внимание на низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как сельдерей, морковь, арбуз, салат, огурцы, цитрусовые, яблоки и ананасы. По его мнению, их стоит добавить в рацион для более эффективного похудения. Помимо этого, важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи.

Для избавления от лишнего веса в зоне лица фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг посоветовал два-три раза в неделю выполнять кардиотренировки и делать упражнения с отягощением. По его мнению, важно 80 процентов времени употреблять полезную и здоровую пищу, а в оставшиеся 20 процентов можно побаловать себя любимыми лакомствами. При этом важно избегать полуфабрикатов.

