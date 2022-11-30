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10:08, 30 ноября 2022Из жизни

Диетологи назвали способы избавиться от пухлых щек

Диетолог Майк Бол предложил употреблять меньше соли, чтобы избавиться от пухлых щек

Фото: Shutterstock

Чтобы уменьшить объем лица, необходимо сократить потребление натрия, считает диетолог Майк Бол. Он и фитнес-тренер Энтони Юнг назвали несколько простых способов избавиться от пухлых щек в материале для Eat This, Not That!

По словам Бола, в большинстве случаев невозможно похудеть локально, поскольку вес уходит равномерно по всему телу. Однако есть люди, у которых жировые отложения локализуются на определенных участках, в частности, в области лица. Чтобы получить более четкий контур лица, диетолог рекомендует соблюдать простые правила.

Во-первых, Бол предложил употреблять меньше соли. Это связано с тем, что в ней содержится натрий, который удерживает воду.

Специалист также советует обратить внимание на низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как сельдерей, морковь, арбуз, салат, огурцы, цитрусовые, яблоки и ананасы. По его мнению, их стоит добавить в рацион для более эффективного похудения. Помимо этого, важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи.

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Для избавления от лишнего веса в зоне лица фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг посоветовал два-три раза в неделю выполнять кардиотренировки и делать упражнения с отягощением. По его мнению, важно 80 процентов времени употреблять полезную и здоровую пищу, а в оставшиеся 20 процентов можно побаловать себя любимыми лакомствами. При этом важно избегать полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер Рэйчел Диллон назвала простой способ увеличить ягодичные мышцы и добиться стройной талии. Она посоветовала силовые тренировки с отягощением для наращивания мышечной массы в области ягодиц.

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Евгения Черкасова
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