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15:45, 8 мая 2024Экономика

Еще один французский производитель избавился от бизнеса в России

Французский производитель тары для агрохимии Ipackchem продал российский бизнес

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

Французский производитель тары для агрохимии Ipackchem продал российское подразделение. О том, что еще одна французская компания избавилась от бизнеса в стране, сообщает «Коммерсантъ».

Ipackchem и «Управление агроактивами» закрыли сделку в марте, а в середине апреля ООО «Ипакэм» сменило название на ООО «Агрохим Решения». Новым владельцем производства, выпускавшего упаковку, стала компания, которую связывают с агрохолдингом «Таврос».

Французский бренд называет себя основным мировым производителем контейнеров, бутылок и канистр для агрохимии. Владелец 14 заводов в девяти странах выпускает средства защиты растений и другие препараты. В России у компании было производство в Кировской области, которое запустили в 2017 году.

В середине февраля глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что лишь 20 процентов европейских компаний официально ушли с российского рынка. Такую оценку он дал со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. По его словам, у большинства компаний есть опционы на обратный выкуп активов.

В сентябре 2023 года французский холдинг GeoPost решил уйти из России и продать свою местную службу доставки DPD. Вероятными покупателями могут стать российские предприятия — «Деловые линии» и ПЭК. При этом ни российские компании, ни национальная почтовая служба Франции Group La Poste (контролирует GeoPost) не прокомментировали эти сообщения.

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      Вячеслав Агапов
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