Представители Киргизии и Таджикистана встретились после перестрелки на границе

Силовики Киргизии и Таджикистана встретились после перестрелки на границе стран

Представители силовых ведомств Киргизии и Таджикистана провели встречи после перестрелки, которая случилась на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранслужбы Киргизии.

Сообщается, что стороны обсудили причины конфликта и поведение жителей, пасущих скот на границе двух государств. Участники переговоров договорились организовать работу на уровне местных органов власти для поддержания добрососедских отношений.

Ранее Погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке, произошедшей на границе с Таджикистаном. Пограничники заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии в 250-300 метрах от границы. Игнорируя требования покинуть территорию, они начали бросать камни в пограничников, а один из пастухов открыл огонь. В ответ на это киргизские пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов.

В прошлый раз стрельба на киргизско-таджикской границе произошла в сентябре 2022 года. Сообщалось об одиночных выстрелах в районе села Достук Баткенского района Киргизии.