Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 8 мая 2024Бывший СССР

Представители Киргизии и Таджикистана встретились после перестрелки на границе

Силовики Киргизии и Таджикистана встретились после перестрелки на границе стран

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Представители силовых ведомств Киргизии и Таджикистана провели встречи после перестрелки, которая случилась на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погранслужбы Киргизии.

Сообщается, что стороны обсудили причины конфликта и поведение жителей, пасущих скот на границе двух государств. Участники переговоров договорились организовать работу на уровне местных органов власти для поддержания добрососедских отношений.

Ранее Погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке, произошедшей на границе с Таджикистаном. Пограничники заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии в 250-300 метрах от границы. Игнорируя требования покинуть территорию, они начали бросать камни в пограничников, а один из пастухов открыл огонь. В ответ на это киргизские пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов.

В прошлый раз стрельба на киргизско-таджикской границе произошла в сентябре 2022 года. Сообщалось об одиночных выстрелах в районе села Достук Баткенского района Киргизии.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше