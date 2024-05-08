Экономист назвал главную ошибку релокантов

Экономист Бадалов: релоканты допустили ошибку и пытаются наверстать упущенное

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов назвал главный просчет релокантов. В беседе с «Царьградом» он отметил, что эта ошибка носит экономический характер.

По словам специалиста, большинство россиян решили покинуть страну из-за политических опасений, однако потом осознали, что они не оправдались, и стали возвращаться на родину.

«Можно по-разному трактовать события, но эта экономическая подоплека существует. Более того, за последний год в России выросли заработные платы, улучшились экономические условия. Появилась даже та же самая IT-ипотека. Соответственно, конкуренция возрастает. И те, кто добровольно покинули страну, освободили рабочие места, теперь понимают, что с экономической точки зрения допустили ошибку. Поэтому пытаются догнать, теперь хотят наверстать упущенное», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возвращении уехавших из страны граждан. Он подчеркнул, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из страны после начала спецоперации.

Глава государства также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла». Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.