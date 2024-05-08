Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:53, 8 мая 2024Экономика

Экономист назвал главную ошибку релокантов

Экономист Бадалов: релоканты допустили ошибку и пытаются наверстать упущенное
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов назвал главный просчет релокантов. В беседе с «Царьградом» он отметил, что эта ошибка носит экономический характер.

По словам специалиста, большинство россиян решили покинуть страну из-за политических опасений, однако потом осознали, что они не оправдались, и стали возвращаться на родину.

«Можно по-разному трактовать события, но эта экономическая подоплека существует. Более того, за последний год в России выросли заработные платы, улучшились экономические условия. Появилась даже та же самая IT-ипотека. Соответственно, конкуренция возрастает. И те, кто добровольно покинули страну, освободили рабочие места, теперь понимают, что с экономической точки зрения допустили ошибку. Поэтому пытаются догнать, теперь хотят наверстать упущенное», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возвращении уехавших из страны граждан. Он подчеркнул, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из страны после начала спецоперации.

Глава государства также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла». Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      МИД Британии вызвал посла России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше