Соратник Кадырова объяснил планы объявить главу Чечни «отцом народа»

Спикер парламента Чечни Даудов подтвердил планы наделить Кадырова титулом «отец народа»

Целью внесенного в парламент Чечни законопроекта об изменениях в Конституцию республики является установление единообразия в употреблении наименования должности главы Чеченской Республики на чеченском языке. Об этом сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов, прокомментировав планы наделить руководителя республики Рамазана Кадырова титулом «отец народа».

По его словам, проект был внесен в парламент 12 января и в настоящее время находится в рассылке. «Уточняется должность Главы Чеченской Республики на чеченском языке — "Мехк-Да". Данное понятие является исторически устоявшимся среди населения и в переводе на русский язык означает – высшее должностное лицо республики», — объяснил Даудов. Он также уточнил, что эта фраза наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя.

Как сообщалось ранее, парламент Чечни предложил внести изменения в Конституцию республики и дополнить должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Согласно законопроекту, изменения хотят внести в статью 63, в которой указаны полномочия руководителя региона. «Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами "Мехкан Да"», — говорится в документе.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.