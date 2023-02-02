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19:32, 2 февраля 2023Путешествия

Россиянин три раза побывал в Европе с однократным шенгеном и поделился опытом

Сотрудник Turkish Airlines заметил цифру «1» в шенгене россиянина и не пустил его в Европу

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Россиянину отказали в посадке на рейс до Финляндии из-за того, что его виза не предполагала многократный въезд в шенгенскую зону — при этом с этим документом турист уже успел три раза побывать в Европе. Своим опытом путешественник поделился с порталом TourDom.

Житель Санкт-Петербурга в среду, 1 февраля, должен был вернуться в Хельсинки из Денпасара (Бали) рейсом турецкой авиакомпанией Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. На регистрации сотрудник перевозчика заметил, что в визе россиянина вместо multi стоит цифра «1», что предполагает однократный въезд в зону шенгена. По этой причине туриста пропустили на один сегмент полета, до Турции.

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«Как такое может быть, если это уже третье путешествие по ней через шенгенское пространство? И наши, и финны, и эстонцы — все визы под лупой смотрят. Да и вообще в одноразовом шенгене обычно стоит более короткий период путешествия, а у меня — год и срок пребывания 90 дней», — посетовал россиянин.

Путешественнику пришлось купить новые билеты в Санкт-Петербург из Стамбула. Теперь россиянин намерен обратиться в консульство для разъяснений ситуации. Руководительница визового «Центра-online» Злата Эрфурт отметила, что виза действительно является однократной, хоть сочетание 90 дней в периоде одного года «странное» — несколько въездов туриста в Европу она объяснила халатностью пограничников.

Ранее в январе финские пограничники заставили российского туриста переночевать на лавочке в транзитной зоне вместо забронированного номера в отеле. Мужчине сообщили, что он слишком долго будет находиться в Финляндии, а по правилам он должен покинуть страну незамедлительно.

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Дарья Рыбак
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