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14:24, 2 февраля 2023Мир

Большинство финнов выступило за вступление в НАТО отдельно от Швеции

Больше половины жителей Финляндии выступили за вступление в НАТО отдельно от Швеции

Фото: Martin Meissner / AP

Больше половины жителей Финляндии выступили за продолжение процедуры вступления в НАТО отдельно от Швеции, согласно опросу компании Taloustutkimus, проведенному по заказу финской газеты Ilta-Sanomat.

Результаты опроса показали, что 53 процента финнов выступают за вступление в НАТО без предварительной ратификации членства Швеции, даже если этот процесс затянется. Отмечается, что только 28 процентов респондентов заявили, что Хельсинки вступить в альянс вместе со Стокгольмом.

«Это четкий политический сигнал от народа тем, кто принимает решения, что вопрос с НАТО надо решить как можно скорее. Назад пути нет», — прокоменнтировал результаты глава Taloustutkimus Юхо Рахконен.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО. «Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, в процессе с Хельсинки у нас нет больших проблем», — заявил турецкий лидер.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года, после начала СВО на Украине. Пока заявки отказываются одобрить лишь две страны-члена НАТО — Турция и Венгрия. Из-за недавних событий, когда в ходе демонстраций в Европе были сожжены копии Корана, Анкара может и вовсе отложить положительное решение, на что намекал Эрдоган.

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Глеб Бажуткин
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