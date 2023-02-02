Во Франции заявили о «русском экономическом чуде»

Французский политик Филиппо: Запад вынужден признать бессилие санкций против России

Западные СМИ признают стойкость российской экономики и бессилие западных санкций. Об этом на странице в Twitter заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, новостные каналы вынуждены говорить о «русском экономическом чуде». «Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит, сознательно разрушать Францию!» — подчеркнул он. Политик предположил, что именно такую цель преследует Запад. Пост он сопроводил скриншотом эфира телеканала La Chaîne Info. «Как объяснить российское экономическое чудо?» — задался вопросом Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.