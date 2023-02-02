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21:56, 2 февраля 2023Экономика

Байден потребовал от Конгресса повысить потолок госдолга без условий

Байден отказался обсуждать с Конгрессом условия повышения потолка госдолга

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден требует у Конгресса повысить потолок государственного долга без дополнительных условий. По ее словам, Байден отказывается вести какие-либо обсуждения по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Это должно быть сделано без условий. Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать», — заявила пресс-секретарь Белого дома, добавив, что глава государства считает это обязанностью конгрессменов.

При этом она отметила, что Байден не против обсуждения вопроса о сокращении бюджетного дефицита.

Ранее Байден призвал Конгресс принять закон о запрете так называемых «мусорных платежей». К таким платежам американский лидер отнес доплату за то, чтобы сесть рядом со своим ребенком в самолете, и за отказ от плана кабельного телевидения. Также речь идет о курортном сборе за пребывание в отеле и сервисном сборе при покупке билетов на мероприятия.

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Марина Совина
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