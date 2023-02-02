В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране

В парламент Грузии внесли законопроект о сокращении срока пребывания россиян в стране

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент страны законопроект о сокращении срока безвизового пребывания россиян в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

В январе 2023 года грузинские депутаты из парламентского большинства заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет положительно отражаться на жителях страны.

Также в министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что около 1,5 миллиона россиян пересекли границу Грузии в 2022 году — это примерно в пять раз превышает показатель 2021 года.