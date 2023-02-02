В Госдепе США докладывали о похмелье Ельцина

В Госдепе США при Буше-старшем докладывали о похмелье экс-президента России Ельцина

В Госдепартаменте США во время президентства Джорджа Буша-старшего докладывали о похмелье бывшего российского лидера Бориса Ельцина. Об этом сообщается в государственных архивах США.

Согласно документам, во время визита американского госсекретаря Джеймса Бейкера в Москву в 1992 году в Вашингтоне ходили слухи о плохом состоянии здоровья или даже о смерти Ельцина из-за того, что он не выступил 27 января 1992 года с речью о контроле над вооружениями и не присутствовал на открытии многосторонних переговоров по Ближнему Востоку.

Однако, как указано в архивах, источник, близкий к личному врачу Ельцина, сообщил, что «президента России в минувшие выходные лечили от сильного похмелья». В телеграммах посольства США в Москве, адресованных Бушу-старшему, также отмечается, что похмелье является для бывшего главы российского государства «довольно рутинной проблемой».

Из рассекреченных архивов США также стало известно о трениях бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, касающихся ядерного оружия и ядерного статуса республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как пил алкоголь с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым. По словам Лукашенко, Ельцин и Назарбаев заставляли его пить спиртное, а он делал это из уважения к ним.