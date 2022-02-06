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Ельцин и Назарбаев заставляли Лукашенко пить алкоголь

Президент Лукашенко рассказал, что пил алкоголь с Ельциным и Назарбаевым из уважения

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как пил алкоголь с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым. По словам Лукашенко, Ельцин и Назарбаев заставляли его пить спиртное, а он делал это из уважения к ним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого», — поделился Лукашенко моментами застолья с Ельциным.

Такая же ситуация происходила с бывшим лидером Казахстана. «Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке", и что я скажу, что не буду пить?» — рассказал Лукашенко. Глава Белоруссии ранее уже заявлял, что старается не употреблять спиртное из-за особенностей организма.

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Отношение Лукашенко к алкоголю можно охарактеризовать как терпимое. Президент, например, отменял ограничения по продаже алкоголя в ночное время. В то же время он высказывал желание научить белорусов пить «по-европейски». «Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — рассуждал политик.

В конце 2020 года российский президент Владимир Путин рассказал, что почти отказался от пива. «Я стараюсь пиво не пить в последнее время, брюхо растет», — объяснил российский лидер.

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Дмитрий Настасьев
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