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04:08, 2 февраля 2023Экономика

Число банкротств в европейской стране взлетело из-за одной отрасли

Bloomberg: число банкротств в Швеции взлетело до рекорда из-за кризиса на рынке жилья

Фото: Jon Flobrant / Unsplash

В Швеции количество компаний, подавших заявление на банкротство, взлетело в январе на 47 процентов по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 622, что стало рекордом для европейской страны за последние десять лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные агентства кредитных историй UC.

По информации Creditsafe, три из пяти обанкротившихся в январе крупных компаний были из одной отрасли — строительной. Причиной для резкого роста числа банкротств стал кризис на шведском рынке жилья. Снижение спроса на недвижимость привело к тому, что ее средняя стоимость упала на 16 процентов по сравнению с пиковыми значениями первого квартала 2022 года. В итоге около 130 застройщиков страны в январе объявили о своей неплатежеспособности.

«Осенью мы стали свидетелями банкротств предприятий, ориентированных на потребителей, таких как розничная торговля, отели и рестораны. Теперь мы видим, что этот тренд перекидывается на сектора, которые тесно связанны с промышленностью и долгосрочными инвестициями», — заявила экономист Калифорнийского университета Джоанна Бломе.

Ожидается, что кризис приведет к резкому снижению темпов строительства новых домов и ударит по занятости в отрасли, в которой работает более 350 тысяч человек. Кроме того, спад на рынке жилья повлияет на экономическую активность в Швеции, что повлечет за собой очередное снижение объемов ВВП.

Снижение стоимости жилья в Швеции стало рекордным за 30 лет. Аналитики отмечали, что обвал на этом рынке не характерен для этой скандинавской страны — обычно коррекция цен на дома и квартиры была несильной и непродолжительной.

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Данил Дмитриев
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