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13:34, 2 февраля 2023Россия

Российские школьники годами избивали сверстника и снимали это на видео

В Красноярском крае школьники годами били сверстника и снимали издевательства на видео

В городе Дудинка Красноярского края школьники регулярно жестоко избивали сверстника и снимали все издевательства на видео. Кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

Систематические избиения и унижения мальчик терпел годами: ему плевали в рот, писали матерные слова на лице, заставляли отрывать голову мертвому голубю. По словам одноклассников, ученик школы №4 боялся жаловаться и обычно называл истязателей друзьями.

В опубликованном ролике слышен крик ребенка. Записью уже заинтересовалась полиция. Они установили личности несовершеннолетних участников конфликта.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Выясняются все обстоятельства происшествия», — сказано в заявлении управления МВД по российскому региону.

Осенью 2022 года в сети появились видео, на которых группа подростков из Красноярска бьет своих сверстников. По словам матери одного из пострадавших, ее ребенок после инцидента попал в больницу с черепно-мозговой травмой, разбитой барабанной перепонкой, порванным ухом и другими травмами.

Евгения Куликова
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