FT: украинский летчик заявил, что пилотов киевских ВВС осталось на шесть месяцев боев

Украинские военно-воздушные силы (ВВС) экстренно нуждаются в новых самолетах, ситуация для воздушного флота страны с каждым днем становится все хуже, заявил Financial Times один из летчиков республики. По его словам, если Киев не получит истребители F-16 американского производства, то в течение шести месяцев Украина останется без боеспособных экипажей.

«Лететь обратно и приземляться после "охоты", понимая, что "добыча" долетела до своей цели, — удручающе», — заявил украинский летчик, подытоживая объяснение о неспособности украинских МиГ-29 перехватить российские крылатые ракеты.

В материале Financial Times указывается, что модернизированные F-16, обладающие превосходящей МиГи авионикой и вооружением, напротив, способны оказать противодействие Воздушно-космическим силам (ВКС) России. При том, в статье не указывается, когда и где F-16 имели опыт борьбы с передовым российским вооружением.

Если же украинские ВВС не получат американские истребители в ближайшее время, ситуация в небе над Украиной может измениться. «Если мы подождем еще полгода, то дойдем до момента, когда у нас останутся лишь дедушки-резервисты, а не молодые пилоты со знаниями, хорошей подготовкой», — резюмировал украинский летчик.